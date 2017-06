Congo-Kinshasa: Effet contagion

Pour des esprits lucides, qui savent lire les signes de temps, c'est un message clair : les gens en ont marre et veulent le changement. La déflagration du tissu social est tellement criante que le peuple n'en peut plus de supporter un régime qui observe, impuissant, ses habitants crever à petit feu.

Cela n'arrive pas tous les jours. Un cortège officiel a été caillassée par une population en furie, le lundi 26 juin, à Lubumbashi, dans le haut Katanga. Des sources renseignent qu'un groupe de manifestants déçu par le déroulement et la poursuite du processus électoral, dont l'issue parait de plus en plus incertaine, s'est attaqué à quelques véhicules de la police nationale. Ce qui est étonnant, c'est que cette manifestation publique à Lubumbashi s'est déroulée alors que le chef de l'État y séjournait.

