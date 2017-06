Bénin: Procès d'une vaste escroquerie dans le pays

"Vous n'êtes pas sans savoir que ceux-là ont opéré à visage découvert et vous-vous souvenez, à l'époque, après trois ou quatre ans de fonctionnement, les responsables de cette structure ont été reçus par l'ex-chef de l'Etat, son Excellence Monsieur Boni Yayi avec certains investisseurs, disaient-ils à l'époque. Et c'est après cette audience au palais de la présidence que les plus réticents ont encore donné de l'argent et c'est après qu'il y a eu l'éclatement."

C'était vers la fin du premier mandat du président Boni Yayi. A l'époque, ICC-Services lance un appel à l'épargne et promet des taux de remboursement allant jusqu'à 200% du montant déposé. Une offre qui a séduit plus de 130 mille personnes.

La société ICC-Services avait promis à ses clients des taux d'intérêt extraordinairement élevés. Plus de 100 milliards de francs CFA (152,4 million d'euros) d'épargne ont été détournés et seulement une faible partie de cet argent a pu être remboursée. Au terme du procès de quatre jours, les juges diront si les personnes conduites à la barre sont réellement coupables. Le procès a effectivement débuté mais les débats sont suspendus pour reprendre le jeudi 29 juin 2017.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

