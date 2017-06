Cameroun: Le FMI accorde plus de 600 millions d'euros de crédit au pays

Grâce au titre glané au Congo dimanche dernier avec six médailles en or, deux en argent et une en… Plus »

Les états de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale espèrent aussi que le cours de leurs matières premières, notamment le pétrole, s'apprécie sur le marché international pour pouvoir améliorer leurs niveaux de réserves de change et relancer la croissance plombée.

Les Etats d'Afrique Centrale espèrent que le financement du FMI viendra soutenir non seulement la position extérieure de leur monnaie mais aussi leurs différents budgets de façon à avoir une conjoncture économique plus confortable au deuxième semestre 2017. Mais pour certains experts financier, comme Boniface Tchuenkam, la seule perfusion du FMI ne suffira pas.

