Bénin: Ça grogne sur le campus à Lomé

" L'Université de Lomé ne peut pas être ravie de voir ces étudiants en prison. Les étudiants de l'Université de Lomé doivent être à l'université, dans un cadre où on débat de façon contradictoire. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de malentendus avec certains de nos étudiants. L'important pour nous aujourd'hui c'est que tout le monde s'assied et qu'on recommence à discuter, pour trouver les solutions ensemble et avancer ensemble."

" ... Vous voulez qu'on vous construise de nouveaux amphithéâtres, mais malheureusement, vous vous y prenez mal. Vous cassez le peu que vous avez. Vous voulez qu'on électrifie l'université mais les quelques ampoules électriques qui sont là, vous les cassez. Vous voulez que la restauration soit beaucoup plus décente, vous voulez qu'on ait des bus pour que les gens se déplacent décemment, vous trouvez que l'Etat a raison quand même de sévir et d'amener la discipline à régner au sein de l'université. Parce que, l'avenir du Togo de demain, c'est justement ces étudiants là qui sont appelés à le construire."

Les étudiants de l'Université de Lomé réclament une amélioration de leurs conditions de vie et d'études sur le campus de l'Université de Lomé. Ils exigent particulièrement l'accès gratuit et illimité à une connexion wifi. Des Revendications que comprend le Directeur de Publication du journal "Nouvelle Opinion". Tchagnao Arimiyao Arimiyao condamne cependant l'usage de la violence.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.