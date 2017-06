Cote d'Ivoire: « Village des projets » aux jeux de la francophonie - Pour le financement des jeunes, porteurs de projets innovants

Sur place, le candidat sera soumis à une capsule de 2 minutes enregistrée par le Village. C'est au vu de tous les dossiers retenus que le jury constitué de participants et du public désignera les meilleurs projets. En outre, Steven Paul Pioro a rappelé que ce Village est à sa 3e édition car, la première a eu lieu à Liège, en Belgique, avec 82 candidats pour 2 projets financés et la deuxième à Antananarivo en Madagascar avec 113 projets pour 3 financements. En revanche, l'hôte de l'Intelligent d'Abidjan a souligné que l'objectif du Village des projets n'est pas de changer le monde mais de montrer que les jeunes francophones ont des idées.

Steven Paul Pioro, directeur adjoint aux communications et développement des réseaux des Offices jeunesse internationaux du Québec était le mardi 27 juin 2017 à la Rédaction de l'Intelligent d'Abidjan. Il était venu annoncer qu'au cours des 8e jeux de la Francophonie, il y aura la construction d'un « Village des projets » qui sera situé dans la commune de Treichville, non loin du palais de la Culture.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.