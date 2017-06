Afrique de l'Ouest: Foire du Nigéria en Côte d'ivoire - Faire de l'axe Côte d'ivoire/Nigeria, le corridor d'affaires de la zone CEDEAO

Sylvester Djakamenon, Commissaire général de la foire du Nigéria a animé récemment d'une conférence de presse dans les locaux de ladite Ambassade de la République Fédérale, à Abidjan-Plateau pour annoncer la 2ème édition de la foire.

Sylvester Djakamenon, le Commissaire général a dit que la foire a pour but principal d'être un moyen d'intégration économique régionale en favorisant la promotion des produits fabriqués au Nigeria et la création d'une voie d'accès au marché nigérian, aux entreprises de la Côte d'Ivoire et celles de la sous-région. Cette deuxième édition est placée sous le thème "Les potentialités du tourisme et du commerce au sein de la CEDEAO "et se tiendra au Palais de la Culture du 22 au 29 septembre 2017.

Et de préciser que la foire du Nigeria est une plateforme d'échanges et de mise en relation entre les opérateurs économiques du Nigeria et de la Côte d'Ivoire d'une part, et ceux des pays de la zone CEDEAO, d'autre part. Aussi, sera-t-elle axée sur les produits locaux nigérians et l'accessibilité du marché nigérian aux investisseurs. « Les entrepreneurs locaux nigérians et leurs homologues ivoiriens auront le privilège de partager leurs expériences dans différents domaines », a confié le Commissaire général de la foire. Dans l'optique d'inciter les chefs d'entreprises présents à s'inscrire massivement.

Le Commissaire Sylvester a insisté sur le bilan de la première édition qui a eu lieu à la CAISTAB au Plateau en 2016. A l'en croire, cette première édition a été fructueuse en ce sens qu'elle a vu la participation de nombreuses entreprises installées en Côte d'Ivoire et venues du Nigéria. En sus, il a ajouté que cette rencontre d'affaires est non seulement, un appel à la mobilisation des entrepreneurs des deux pays en vue de relever les différents défis de développement de la région mais a pour objectif essentiel de faire de l'axe Côte d'Ivoire-Nigeria, le Corridor d'affaires de la Zone CEDEAO.

Les secteurs concernés par cette foire sont l'agriculture, la construction, l'artisanat, le tourisme, les infrastructures, les mines, l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, l'environnement et l'assainissement. Les exposition-ventes des produits et services, les conférences sur les opportunités d'investissement au Nigéria et dans l'espace CEDEAO ainsi que les journées industrielles sont quelques axes majeurs qui émailleront cette deuxième édition à laquelle plus de deux cents entreprises sont attendues. Cette foire est organisée par Social Cultural Integration of African Youths Organisation (SCIAYO) en collaboration avec l'Ambassade de la République Fédérale du Nigéria.