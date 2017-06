Burkina Faso: EDIT - Une fin d'année sur fond d'inquiétudes

Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean Claude Bouda, a effectué une visite… Plus »

Egalement présent à l'occasion de ce spectacle marquant la fin de l'année à l'EDIT, Tahirou Barry, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, n'a pas manqué de saluer l'engagement de la chorégraphe. Aussi, tout en adressant ses vives félicitations et encouragement aux diplômés du jour, il affirmer porter un regard sur le devenir de l'EDIT.

Toutefois, même si la formation en cette année a pu aller jusqu'à son terme, selon la première responsable de l'école, « malheureusement », la situation de l'EDIT n'est pas encore résolue à ce jour. Tout en saluant les initiatives prises par-ci, par-là, Irène Tassembédo ne manque pas d'exprimer son inquiétude quant aux perspectives de la rentrée prochaine. « Nous avons des promesses et attendons avec impatience des résultats », laisse-t-elle entendre, avant d'entrevoir une petite lueur d'espoir « nous devons pouvoir obtenir une meilleure solution, même transitoire ». C'est en véritable femme de caractère, que celle-là qui à cœur de faire vivre les arts de la scène, dit ne pas lâcher l'affaire. Car la lutte menée s'inscrit dans « l'intérêt des jeunes artistes et leur formation ».

Ils étaient au nombre de six à recevoir pour certains des diplômes de fin de cycle (deux) et pour d'autres des diplômes de reconnaissance (quatre) au regard de leur parcours dans l'univers de la chorégraphie. Cette remise de parchemins, à ces distingués, constituait la solennité de cérémonie de clôture de l'année scolaire de l'EDIT.

