Cameroun: Mokolo - Des commerçants mineurs gardés à vue

Il se trouve qu'il s'agit de jeunes enfants qui arpentent les rues de Mokolo pour vendre différents articles. Depuis deux semaines, selon les agents de police, ceux-ci sont interpellés. Une opération lancée par le commissariat du 2ème arrondissement en collaboration avec le ministère des Affaires sociales (Minas). D'ailleurs, des agents de ce ministère sont présents sur les lieux pendant l'opération d'enregistrement des commerçants mineurs. Le programme vise à sensibiliser les parents sur le travail des enfants. «Mokolo est un marché situé près des quartiers cosmopolites très dangereux tels que Briqueterie, Tsinga et Madagascar. C'est la période des vacances et plusieurs parents envoient les enfants vendre dans la rue malgré les risques que cette activité comporte», explique un agent de police.

