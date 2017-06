Burundi: Polémique sur l'attribution du marché de ramassage d'ordures à Bujumbura

Et de dénoncer le fait que ce monopole a été octroyé à une société, la Bujumbura Cleaning Company, née il y a à peine un mois, sans aucune expérience dans le domaine et qui serait dirigée par un parent du maire.

Impossible depuis lors de travailler : leurs camions de ramassages sont régulièrement arrêtés par la police et leurs employés souvent pris à partie, accuse leur représentant, Me Jean-Marie Vianney Nshimirimana, qui parle de graves violations de la loi.

Au Burundi, la polémique bat son plein depuis trois semaines suite à la décision du maire de la capitale Bujumbura d'octroyer le monopole du ramassage des ordures à une société nouvellement constituée. Ce qui a mis fin du jour au lendemain à l'activité de 18 sociétés privées après trois ans. Depuis, leurs responsables ne décolèrent pas et dénoncent une mesure contestable qui a mis à la porte plus de 400 personnes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.