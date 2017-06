Cameroun: Fête du ramadan - La touche de Marcel Niat Njifenji

Le président du Sénat a convié des dignitaires musulmans à sa résidence à Bangangté lundi pour une séance de prière.

Répondant à l'invitation du président du Sénat, les Imans et les dignitaires musulmans de la région de l'Ouest ont débarqué en grand nombre ce lundi 26 juin, à la résidence de Marcel Niat Njifenji à Bangangté, et ont tous élevé des prières pour le Cameroun. Expliquant l'objet de ce rendez-vous, le président du Sénat dans son mot introductif, dit qu'il est convenable et opportun, qu'à l'occasion de la fin de jeûne, tous les croyants, musulmans et chrétiens, puissent se réunir « pour partager un bout de pain qui est une communion et un moment de communion, pour remercier Allah et élever des prières à Dieu pour qu'il continue à couvrir les Camerounais de sa miséricorde, qu'il continue d'avoir son regard bienveillant sur nous ».

Les hommes de foi que sont les différents croyants doivent, selon Marcel Niat Njifenji, profiter de cette occasion où ils ont l'attention totale du Très-Haut, après le sacrifice du jeûne pour obtenir ses bénédictions, « réfléchir à trouver des réponses sur l'homme, sa situation sur cette terre, l'amitié, la fraternité, l'amour qui doit nous guider, tous, fils de Dieu ». Sous la conduite du président régional du conseil des Imams et des dignitaires musulmans du Cameroun à l'Ouest, les Imams ont élevé des prières pour qu'Allah bénisse le Cameroun, et donne plus de sagesse, de santé à ses dirigeants afin qu'ils continuent leurs missions avec le même satisfecit comme le précise l'Imam Arouna Abdoulaye.

Tous se sont engagés à élever continuellement des prières pour la paix, la solidarité et la cohésion sociale entre tous les camerounais, pour le triomphe permanent de l'unité nationale et le développement de notre pays. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awa Fonka en appréciant cet engagement des fils croyants du Cameroun qui est déjà perpétuel, a émis le vœu qu'à l'exemple du président du Sénat, l'humilité et la générosité soient des actions partagées au sein des populations Camerounaises.