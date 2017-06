Sénégal: Le FMI salue les réformes budgétaires

De même, les perspectives économiques du Sénégal sont globalement positives et les risques demeurent gérables. Cependant, pour élargir les perspectives de croissance il importe de renforcer la mise en œuvre des réformes afin d'améliorer la qualité des investissements publics et promouvoir l'investissement privé. La priorité doit aussi être accordée à la correction des faiblesses des opérations de Trésor afin d'assurer la viabilité des finances publiques.

«Les autorités reconnaissent qu'il est important de renforcer la gestion de la dette pour accompagner la viabilité des finances publiques. Il faudra pour cela des réformes propres à corriger les faiblesses des opérations du Trésor et maîtriser les besoins de financement additionnels liés aux retraites de la Poste et de la fonction publique, et pour améliorer la gestion des finances publiques.

Cela a été possible grâce à la maîtrise de la consommation publique, y compris de la masse salariale. Pour élargir davantage la marge budgétaire qui permettra de financer les dépenses d'infrastructures nécessaires, les autorités sont déterminées à accroître les recettes grâce à une amélioration de l'administration fiscale et une réduction des exonérations d'impôts.

