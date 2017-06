Togo: Gerry Taama n'applaudit pas

Depuis le 23 Juin dernier, on a une idée précise du nombre de communes qui seront pourvues lors des élections locales qui viendront acter définitivement la décentralisation au Togo. Selon le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, il y aura 116 communes en tout et pour tout. Si à UNIR, on est enthousiaste par rapport à cette loi que leurs députés ont majoritairement voté, tel n'est pas le cas dans l'opposition togolais qui continue de ruminer sa contestation vis-à-vis d'un tel texte.

Certains lui reprochent le fait qu'il fait disparaitre les noms des grandes villes du pays alors que d'autres portent leurs griffes sur la démographie dont les auteurs du texte n'avaient pas tenu compte avant de faire les regroupements des cantons ou communautés au sein des communes.

Candidat à la dernière présidentielle, et aux légilatives de 2013, le président du NET (Nouvel Engagement Togolais), Gerry Taama, également pour sa part n'a pas apprécié, même s'il reconnait que c'est en usant du principe de la démocratie (la.dictature de la majorité) que les députés UNIR ont adopté cette loi.

"Nous contestons cette loi sur la forme et à deux niveaux. Nous déplorons le cordon militaire autour de l'AN lors du vote. Ça donne l'impression d'un passage en force. Sur le fond, la décentralisation c'est donner le pouvoir aux communautés mais la façon dont les choses sont faites, c'est comme on oblige des gens, des communautés qui ne s'entendent pas à se mettre ensemble", indique le président du NET en substance. Aussi, ajoute M. Taama, "économiquement ou sur le plan budgétaire ça va être compliqué". Il craint dès lors qu'il y ait encore des communes qui vont dépendre entièrement de l'Etat. Toutefois positive Gerry Taama, si on arrive à tenir durant les 5 premières années d'expérience "ça va être intéressant".

Pour cet acteur politique qui proposait plutôt entre 45 et 50 communes et avec pour option que toutes les préfectures aient leur conseil de préfecture, "le débat sur les noms des communes n'est pas un débat qui est grave parce que les 116 communes tel que c'est fait avec des numéros associés aux noms de préfecture ne suppriment pas les noms des villes et des quartiers".

Il donnait sa position au micro de nos confrères de Victoire Fm.