Togo: Un avant-goût d'un passage en force de UNIR pour les réformes et les locales ?

En tout cas, l'opposition togolaise se doit de revoir sa méthode et de mieux travailler sa méthode de combat pour éviter une nouvelle fois de se faire surprendre sur la question des réformes et partant des élections locales. Et ce n'est pas le député du CAR, Jean Kissi qui s'inscrirait en faut contre cette évidence. Invité dimanche dernier chez nos confrères de Pyramide Fm, il a interpellé l'opposition à une révision de sa méthode de combat.

Et le résultat est là, 59 voix de UNIR pour la loi portant création des communes contre 21 voix. Si d'aucuns peuvent parler de passage en force, il faut déjà se rendre compte de ce que, la même méthode peut être rapportée quand il s'agira de discuter enfin du projet de loi sur les réformes et surtout lorsque la Commission de réflexion sur les réformes viendrait à soumettre son document final de travail sur le sujet.

Alors que quelques jours plus tôt, le président du Groupe parlementaire UNIR criait encore sur les ondes que leur parti est très engagé pour le consensus avec l'opposition, et à encore le réaffirmerquelques instants avant le.vote sur la loi portant création des communnes du Togo, c'est autre chose qui a été servie aux Togolais qui ont été surpris d'apprendre que cette recherche de consensus a quitté la salle des séances du Parlement togolais, au Palais des Congrès de Lomé, avant le vote.

