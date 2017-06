Afrique: France - Lionel Zinsou nommé Président de Terra Nova

Ancien premier ministre du Bénin (18 juin 2015-6 avril 2016), candidat malheureux à l'élection présidentielle face à l'actuel Chef de l'état, Patrice Talon, Lionel Zinsou a fréquenté de prestigieux établissements comme Louis-le-Grand et l'Ecole normale supérieure. L'homme aussi était le penseur et la plume de Laurent Fabius quand ce dernier était à Matignon de 1984-1986.

Terra Nova a un nouveau pilote. Carrefour d'idées, le think tank Terra Nova qui regroupe en son sein des dirigeants du secteur de la finance de renom prend de nouvelles couleurs. Six mois après la mort de François Chérèque. , c'est l'ancien Sherpa du régime Yayi BONI, Lionel Zinsou, 62 ans, financier respecté qui succède à Francois Chérèque.

