Ile Maurice: La «fiancée» de Veeren devant la commission drogue - «Me Raouf Gulbul ine fer mwa sanz mo lenket»

Pour rappel le père de Parwiza Jeeva, son frère et son oncle ont été entendus par la commission Lam Shang Leen jeudi. Et ils avaient notamment fait ressortir que Me Gulbul avait défendu la jeune femme en 2005 à la requête de Peroomal Veeren.

L'audition de Parwiza Amina Jeeva, la «fiancée» du trafiquant Peroomal Veeren était très attendue devant la commission d'enquête sur la drogue, mercredi 28 juin. Et cette dernière, actuellement en détention à la prison des femmes, a fait un aveu de taille devant l'ex-juge Paul Lam Shang Leen. Aveu qui vient enfoncer un peu plus l'avocat du caïd.

