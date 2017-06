Ile Maurice: Curepipe - Hans Marguerite élu maire

L'adjoint au maire, Dany Chellen, se dit surpris par ce résultat. «Je ne m'y attendais pas. Je félicite Hans Marguerite car je suis certain qu'il sera un maire exemplaire. Je suis là pour travailler pour ma ville et non pas pour mettre en avant ma couleur politique. Mo rasir zot ki mo bann kamarad PMSD soudé ensam ek mwa pu travay pou bienfait lavil.»

«C'est avec beaucoup d'émotion que je me vois aujourd'hui couronné par mes fidèles collègues. Je remercie les Curepipiens et les conseillers qui m'ont aidé à mûrir», a soutenu le nouveau maire à l'issue de la cérémonie. Quid des projets à prévoir dans la ville lumière ? «Nous allons remettre sur pied l'hôtel de ville, le forum de Curepipe, réhabiliter Trou-aux-Cerfs pour attirer davantage de touristes. Nous travaillerons également avec des Organisations non-gouvernementales pour mener à bien tous ces projets», a fait ressortir Hans Marguerite.

