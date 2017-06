Sénégal: Les députés élus le 30 juillet 2017 devront redorer le blason de l'Assemblée Nationale fortement ternie

opinion

Les sénégalais ont une très mauvaise image de leur Assemblée Nationale. Nos compatriotes ont la forte conviction que leurs représentants à la place Soweto ne sont d'aucune utilité pour le pays. Nos députés sont considérés comme des élus qui ont des privilèges immérités, qui ne comprennent pas leur mission de parlementaires, qui se désintéressent des préoccupations essentielles de leurs mandats, qui sont incultes et arrogants mais surtout qui sont au service exclusif de leur maitre c'est-à-dire du pouvoir exécutif, cela de législature en législature, d'un Président de la République à un autre.

En cette veille d'élection des députés de la 13ème législature, osons émettre le vœu que le nouveau parlement va marquer une rupture nette par rapport aux précédents afin de réconcilier l'Assemblée Nationale et les sénégalais.

L'impopularité de nos parlementaires est une réalité incontestable. Elle est due à un certain nombre d'idées préconçues souvent fausses ou exagérées, à une méconnaissance du travail abattu par les députés et à des comportements et pratiques non conformes aux statuts d'élus du peuple.

Contrairement à ce que pensent beaucoup de citoyens, les avantages accordés aux députés par l'Etat sont tout à fait mérités. Un député doit avoir un véhicule et une rémunération qui le met à l'abri de certains besoins élémentaires. Le Sénégal ne mérite pas d'avoir des députés pitoyables prenant les cars rapides pour se rendre à la place Soweto ou dans leurs circonscriptions électorales. Tous les pays qui se respectent mettent à la disposition de leurs parlementaires des moyens de locomotion leurs permettant de faire leur travail d'élus du peuple. C'est sous le magistère du Président Abdoulaye Wade, Macky Sall 1er Ministre, que l'Etat a véritablement revalorisé les conditions de travail des députés.

Avant 2005, nos élus percevaient une rémunération de misère et n'avaient pas de véhicules pour se mouvoir. Les députés des législatures antérieures à la 10ème étaient misérables. Ils tiraient véritablement le diable par la queue. Un député de Birkelane disait pour rigoler que celui qui a de l'aumône à distribuer n'a qu'à aller devant le portail de l'Assemblée Nationale ; il y trouvera des nécessiteux qui ne sont autres que les élus du peuple.

Pourtant à l'époque, le sénégalais lamda pensait dur comme fer que le député sénégalais gagnait beaucoup d'argent. Même avec une rémunération revalorisée, les députés font partie des salariés de l'Etat les moins bien payés par rapport à leurs rangs. Dans leurs fiefs, les députés sont des œuvres sociales ambulantes. Ils partagent leurs salaires avec leurs mandats.

Ainsi, ils financent les baptêmes, les funérailles, les mariages, les navétanes, les ziarras et autres commémorations, achètent les ordonnances, soutiennent les sinistrés sans distinction d'appartenance politique. C'est pourquoi il est rare de voir un député acquérir ou construire une maison pendant son mandat. Il est aussi utile de rappeler que le véhicule du député est une ambulance gratuite et un véhicule de service pour les populations. C'est pour tout cela que le député, même mal aimé, est un personnage très populaire dans sa circonscription.

La plupart des députés sont d'excellents avocats de leurs circonscriptions et porte voix de leurs mandats auprès de l'Etat. Lors des travaux de commission ou de plénière, ils exposent brillamment, devant le ministre, toutes les doléances de leurs circonscriptions. Souvent, ils obtiennent gain de cause car les Ministres sont toujours attentifs aux sollicitations des parlementaires. C'est un aspect à ne pas négliger quand on évalue le travail du parlementaire sénégalais.

Les citoyens sont convaincus que les députés de la majorité présidentielle sont au service du Président de la République ; ils sont les députés du President de la République C'est une compréhension erronée des relations normées entre le President de la République et les députés de sa mouvance.

En démocratie, le pouvoir exécutif tient si et seulement s'il s'appuie sur une majorité au parlement. Le Sénégal ne fait pas exception. Le Président de la République gouverne parce qu'il dispose d'une majorité à l'Assemblée Nationale. Les députés de la majorité ne sont pas les députés du President de la république mais ils ont le devoir en démocratie de le soutenir en votant en faveur de ses projets de loi. Un pouvoir exécutif sans majorité au Parlement ne peut pas gouverner dans la stabilité. C'est pourquoi lorsque la majorité change de camp, il y a cohabitation c'est-à-dire le Président est contraint de choisir le Premier Ministre dans son opposition. Les sénégalais doivent comprendre que les députés de la majorité ne font que leur travail en soutenant la majorité. C'est la règle du jeu pour que la démocratie fonctionne. Il faut reconnaitre que souvent les députés de la majorité soutiennent le pouvoir les yeux fermés. Cette pratique qui se perpétue de législature en législature agace les sénégalais et les démocrates.

Heureusement lorsque la démocratie est menacée par des réformes politiciennes du pouvoir visant à régler un problème politique ou la conservation anti démocratique du pouvoir, le peuple est toujours prêt à reprendre le pouvoir qu'il a délégué aux députés. Le cas du 23 juin 2011 et bien d'autres constituent des illustrations que tout Chef de l'Etat au Sénégal doit garder en mémoire et en repérage. Osons espérer que les députés de la 13ème législature soutiendront le pouvoir pour un bon fonctionnement de la démocratie mais qu'ils refuseront de cautionner toutes réformes rétrogrades et anticonstitutionnelles. C'est une exigence du peuple.

Les sénégalais pensent dans leur majorité que les députés ne travaillent pas. Cela n'est pas toujours vrai car il y a quand même des parlementaires qui travaillent dur comme des forçats. Au Parlement, le travail du député se fait en commission et en plénière. Tous les projets et propositions de lois passent d'abord en réunion de commission. Pendant cette séance qui dure toujours plusieurs heures, les textes législatifs sont minutieusement examinés par les députés membres de la commission, en présence du Ministre compétent entouré de ses principaux collaborateurs. Très souvent le document législatif sort de la commission amélioré. Cette séance est régulièrement l'occasion de confrontation très dure entre la majorité et l'opposition surtout si le texte mis en examen a une connotation politique. Les travaux en commission n'étant pas couverts par les médias, l'absentéisme des député y dépasse l'entendement. Très peu de députés prennent part à ces travaux sauf si le texte mis en examen a un enjeu politique. Les grands bavards lors des plénières sont souvent absents aux travaux de commission.

Les séances des commissions sont toujours sanctionnées par un rapport. Souvent le rapporteur officiel de la commission est incapable de rédiger le document final. C'est un député volontaire qui va se substituer à lui pour rédiger le rapport au nom de la commission.

Après les travaux de commission, le texte législatif passe en plénière. C'est la présence des TV et radios qui fait que l'hémicycle est souvent plein et très animé. Les séances plénières ressemblent beaucoup à du théâtre. Des députés qui viennent rarement en commission font le spectacle pour se faire voir et entendre.

Objectivement, les députés ont de la matière pour travailler mais c'est une minorité parmi eux qui effectivement travaille. Le plus grand nombre de parlementaires préfère vadrouiller qu'à faire le travail pour lequel il sont payés.

Pour la 13ème législature, pour un parlement de rupture, des changements sont nécessaires pour redorer l'image de l'Assemblée Nationale dans l'opinion publique sénégalaise :

Les députés ne respectent pas les heures de travail fixées par le bureau de l'Assemblée Nationale. Par exemple fixés à 9h, les travaux à l'Assemblée Nationale commencent au plutôt à 11h. C'est inacceptable pour des élus du peuple devant donner le bon exemple. Sans dispositif réglementaire permettant de sanctionner ou de rappeler à l'ordre les absents, de législature en législature, les choses s'aggravent. Les députés font attendre plusieurs heures les Ministres qui poireautent dans les couloirs ou dans des salles non appropriées. Cela montre que notre parlement travaille dans la non qualité. Osons espérer que la 13ème législature va opérer une rupture par rapport aux précédentes.

Les députés sont les champions toute catégorie de l'absentéisme au Sénégal. Sur 150 députés, il est fréquent d'avoir dans l'hémicycle moins de 30 parlementaires. De tous les agents payés par l'Etat, les députés sont les seuls à s'absenter sans suite disciplinaire, sans justification auprès de l'autorité. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. La 13ème législature devrait rompre d'avec ce comportement indigne d'un parlementaire qui se respecte.

Lors des débats parlementaires en plénière, certains députés donnent l'image d'élus immatures, insolents, impolis, incultes, indisciplinés, arrogants. Il arrive que certains poussent trop le bouchon jusqu'à sortir des insanités qui sont étrangères à notre culture surtout s'il s'agit de respect des personnes âgées et des femmes. Osons espérer que la 13ème va rompre d'avec ce comportement qui est pour beaucoup l'une des causes de l'impopularité de nos parlementaires.

On a bon espoir que la 13ème législature sera animée par des députés majoritairement ayant le niveau minimum requis pour maîtriser le travail parlementaire. Ainsi, le règlement intérieur pourrait faire l'objet d'un toilettage approprié dans sa forme et dans son fond. Le règlement intérieur actuel a beaucoup de lagunes qui étaient à l'origine des dérapages lors de la constitution des groupes parlementaires en 2015. Les empoignades entre parlementaires en 2015 ont aggravé le divorce entre le peuple et ses députés. Vivement un règlement intérieur avec moins d'équivoque.

Il est temps de mettre un terme à l'utilisation de la tribune de l'Assemblée Nationale à des fins politiciennes. Certains députés utilisent en effet leurs temps de parole à remercier X et Y pour ceci ou cela. Ces remerciements n'intéressent pas le peuple. Il s'agit d'un signe révélateur du faible niveau des députés et leur méprise du rang de l'Assemblée Nationale dans l'architecture institutionnelle de l'Etat.

Souvent, certains membres du bureau de l'Assemblée Nationale notamment les secrétaires élus ne savent ni lire, ni écrire le Français. Ils ne peuvent pas donc faire le travail qu'exige leur fonction alors qu'ils sont bien rémunérés à cette fin. Il en est de même des rapporteurs de commission. Avec la 13ème législature, osons espérer qu'on mettra l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.

Au soir du 30 juillet 2017, le parlement sera renouvelé à 80%. C'est peut être une chance d'avoir des députés plus réceptifs aux changements indispensables pour un parlement de rupture permettant une effective réconciliation avec les sénégalais. A cette fin, les autorités doivent commencer les travaux parlementaires par des sessions de formation pour donner à nos députés les nécessaires outils pour faire correctement leur travail de parlementaire.

Avec tous ces changements, il y a de fortes chances que l'Assemblée Nationale soit réconciliée avec le peuple. La 13ème législature pourrait marquer une rupture pour que nos députés inspirent désormais confiance et respect.