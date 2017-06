Ile Maurice: Cyberattaques - Le ministère des TIC met en garde les utilisateurs

Dans la foulée, le ministère avise également le public de prendre des précautions et de ne pas ouvrir des emails ou de cliquer sur des liens suspects. Pour plus d'informations les utilisateurs sont appelés à se renseigner auprès de la CERT-MU ou en appelant sur le 800-2378. D'après plusieurs spécialistes de cybersécurité, le virus responsable, «Petrwrap», est une version modifiée du ransomware Petya qui avait frappé l'an dernier.

Elles touchent des multinationales et des sociétés à travers le monde. Et les cyberattaques au ransomware n'épargnent pas l'île Maurice. Dans un communiqué émis, ce mercredi 28 juin, le ministre des Technologies, de la communication et de l'innovation a tenu à mettre en garde les utilisateurs.

