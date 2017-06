Des accidents de la circulation routière impliquant les motos taxis « Jakarta » sont de moins en moins fréquents dans la commune de Sédhiou et environs. La formation au code de la route et l'équipement des conducteurs de ces engins y sont peut-être pour beaucoup. C'est à l'initiative du ministre conseiller, Jean Pierre Senghor et nouveau secrétaire exécutif du conseil national à la sécurité alimentaire.

Après une première vague de 200 jeunes conducteurs de motos taxis appelées «Jakarta» gratuitement formés en code de conduite à la circulation routière, le promoteur Jean Pierre Senghor, ministre conseiller, président du Mouvement Action Solidaire et récemment promu secrétaire exécutif du conseil national à la sécurité alimentaire, a élargi son élan de solidarité à 200 autres conducteurs. Ce qui porte à 400, le nombre de bénéficiaires tous dotés de casques de protection et de gilets d'immatriculation. L'objectif est de contribuer sensiblement à réduire les cas d'accidents.

Et déjà, à peine sortis de cette école, les bénéficiaires se comportent de mieux en mieux au guidon de leur engin. Jean Pierre Senghor l'a également constaté pour s'en réjouir : « il y'a un impact certain dans la ville de Sédhiou et sa ceinture rurale. Certes, il est trop tôt pour évaluer, mais déjà nous avons appris qu'il y'a de moins en moins d'accidents de la circulation routière. Tous ceux qui ont bénéficié de cette formation ont une bonne connaissance du code de la route et naturellement cela contribue à baisser mais surtout à prévenir les accidents».

Les conducteurs de motos taxis « jakarta » rassurent du respect des instructions reçues. «Compte tenu de ce que nous venons d'apprendre à l'issue de cette formation, nous sommes en mesure maintenant de respecter le code de la route. Nous ferons du port du casque et du gilet un sacerdoce pour ne pas décevoir le promoteur ministre Jean Pierre Senghor, à la satisfaction des populations » a déclaré Assane Dramé leur président.

Au-delà de la conduite de ces engins, Jean Pierre Senghor a exhorté les jeunes à explorer d'autres créneaux porteurs de revenus partant d'une formation qualifiante. Dans un tout autre registre et en prenant part, en fin de semaine dernière à la célébration des meilleurs élèves de Saint Charles, il a invité la jeunesse de Sédhiou à plus d'abnégation pour être dans le peloton des élites qui vont assurément contribuer à bâtir cette région naissante de Sédhiou.