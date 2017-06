Sénégal: Géstion des frustrés de BBY dans la commune de Patte d'oie - Moustapha Cissé Lo «calme» les ésprits

De l'avis du délégué communal, la rencontre a trouvé une issue heureuse «avec des engagements fermes qui seront portés à la connaissance des autorités de la coalition de Benno Bokk Yakaar». Car, indique la source, «Moustapha Cissé a réussi à rassembler ses camarades frustrés de la Patte d'Oie autour de l'essentiel, c'est-à-dire liguer les forces pour une victoire de Benno au soir du 30 juillet 2017». Cela, après avoir prêté une oreille attentive à toutes les interventions des responsables, à l'image de Mme Mbacké Fabineta Ndiaye, Youssoupha Niang de Grand Médine, Ndiaye Kane Président du marché de Patte d'oie, Amadou Diack responsable Soprim extension, le jeune Mbagnick Sène, Amadou Sall le mandataire de la commune et lui même, Madiagne Tall de la cité Impôts et Domaines.

