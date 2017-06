Sénégal: "Le bilan de la FSF est positif", selon Mayacine Mar

"Je me glorifie de cette nette évolution. Il y a 2 ans, on était à 4 clubs au niveau régional. Aujourd'hui, on en est à 18. Cela montre qu'il y'a un travail qui est bien fait par la ligue et la DTN".

M. Mar tire un bilan "satisfaisant" de la formation des cadres, faisant noter que "personne n'a fait mieux que nous". Selon lui, "650 initiateurs de football, 380 entraîneurs en licence C (1er degré), en B (2e degré) et en A ont été formés".

Il a ajouté que le Sénégal a aussi gagné le trophée des jeux africains et le tournoi de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine).

Le directeur technique national a noté des progrès considérables dans les catégories U 17 et U 20. Le Sénégal a toujours participé aux différentes compétitions de ces catégories n'a jamais atteint le second tour.

