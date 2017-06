Afrique de l'Ouest: BOAD/ Financement de projets structurants - Le conseil d'administration approuve 256 milliards de fcfa

Réuni hier mardi 27 juin, au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao), le Conseil d'administration sous la houlette de son président Christian Adovelande, par ailleurs président de la Boad a autorisé de nouveaux financements d'un montant de plus de 256 milliards FCFA.

Le Conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) s'est réuni hier, mardi 27 juin au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) pour sa 105ème session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Christian Adovelande, Président du conseil d'administration, et président de ladite institution financière. Une réunion sanctionnée par de nouveaux engagements de financement pris pour des projets structurants au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.

Le Conseil a approuvé l'arrêté des comptes intermédiaires de la Boad au 31 mars 2017, ainsi que quinze nouvelles opérations à court, moyen et long termes, d'un montant total de 256,377 milliards FCFA.

Ces approbations portent à 4694,78milliards FCFA le montant global des financements de la Boad, correspondant à 1071 opérations. Ces engagements font suite au procès-verbal de la 104ème réunion tenue le 22 mars dernier à Dakar.

Au titre du financement partiel de projets, le Conseil d'administration (Ca) a approuvé entre autres projets la réhabilitation et l'extension des périmètres irrigués villageois des zones de Donaye-Diattar, Guédé, Mboyo et Podor dans le Département de Podor (Sénégal). Ce projet vise notamment une production additionnelle de 30 000 tonnes de riz paddy par an, alors que la production nationale se situe autour de350 000 tonnes pour une demande évaluée à 800 000 tonnes, soit 18, 5 milliards FCFA; l'aménagement et bitumage de la route Lokossa-Deve-Aplahoué-Frontière du Togo (Bénin).

Du fait de la position stratégique de cette route reliant le Bénin et le Togo, la réalisation du projet permettra de rapprocher les marchés transfrontaliers d'un montant global de 25 milliards FCFA; le programme d'entretien périodique 2017-2019 des routes revêtues (Sénégal). Il porte sur l'entretien périodique de 722 km du réseau routier revêtu, ainsi que l'élargissement et le renforcement des routes revêtues Kaffrine-Mbacké et Fatick-Foundiougne-Passy sur une longueur de 167 km pour 30 milliards FCFA; le programme de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Il devrait contribuer, avec d'autres projets en cours, à porter le volume d'eau potable produit de 460000m3 à 744000 m3 en décembre 2017, pour un besoin estimé à 500000 m3 par jour, soit 15 milliards FCFA ; la viabilisation du site et la construction de 1 300 logements sociaux à Ouédo dans la commune d'Abomey-Calavi(Bénin). Le projet se déploiera sur une superficie de 25 ha; il permettra de fournir des logements à 9 500 personnes et de promouvoir de nouveaux modes d'accession à des logements par la population pour 20 milliards FCFA; la Construction d'un complexe immobilier commercial et résidentiel à Dakar, et réalisation de résidences hôtelières à Saly par la Société Immobilière de la Presqu'ile (SIPRES, Sénégal). Il s'agira de réaliser, d'une part, des appartements, des espaces bureaux et centres modulables sur une superficie de 3 900 m2et 140 places de parking, et d'autre part, 40 résidences équipées sur la station balnéaire de Saly pour 4, 5 milliards FCFA; la construction et l'exploitation d'un hôtel cinq étoiles sous enseigne «Marriott Hotels&Resorts Cotonou » par la Société d'Hôtellerie, de Restauration et de Loisirs (SHRL Bénin) à Cotonou (Bénin).

D'une capacité de 202 chambres, cet hôtel contribuera à améliorer l'offre en réceptifs de grand standing de Cotonou pour un montant de 7, 4 milliards FCFA; la construction et exploitation d'un réceptif hôtelier de standing 3 étoiles, sous enseigne APPART'CITY par la Société ELYTIS Gestion Hôtelière à Abidjan (Côte d'Ivoire).Ce réceptif comprendra 154 appartements. Le projet s'inscrit dans une niche de l'hôtellerie (offre d'appartements avec prestations hôtelières) encore peu desservie soit 4 milliards FCFA; et la Ligne de crédit de la Banque mondiale à la Boad, avec rétrocession à la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (Crrh-Uemoa). Cette ligne servira à financer l'habitat pour une opération chiffrée 80,158 milliards FCFA. A ces mesures la mise en place de lignes de refinancement; les prises de participations et les opérations courts termes.

Le président de la Boad dans son discours d'ouverture de la réunion s'est réjoui des états financiers de son institution qui prolongent la dynamique enclenchée en 2016 avec la reprise de ses financements. Ainsi, dira-t-il «sous réserve de l'approbation des propositions d'engagements nouveaux soumises à l'ordre de la présente session, les engagements de la Banque au compte du premier semestre sont estimés à 343 ;4 milliards de FCFA, soit 79%de la cible annuelle. La croissance de cette zone devrait s'établir à 7,3% contre 6,8% en 2016, portée notamment par les investissements dans les infrastructures et les performances au niveau des transports et communications».