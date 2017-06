Ile Maurice: Quatre-Bornes - Deux femmes aux commandes de la ville

L'adjointe au maire, Pamela Ayacanou abonde dans le même sens. «Je travaillerai pour la ville lumière et sera une adjointe au maire de proximité. Je suis là pour servir ma ville.» Elle a profité de l'occasion pour remercier le chef du gouvernement Pravind Jugnauth et le leader du Muvman Liberater Ivan Collendavelloo.

La nouvelle mairesse, qui succède à Atmaram Sonoo, a tenu à remercier les conseillers, le Premier ministre et les membres du Mouvement socialiste militant (MSM) pour la confiance placée en elle. «C'est un rêve de jeune fille qui se réalise. J'ai moi-même beaucoup travaillé dans le social et je vais continuer le bon travail commencé par Atmaram Sonoo.»

