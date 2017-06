En effet, dans le Code électoral, le Cnra fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels du service public pendant les campagnes électorales. Donc, Babacar Touré et ses services, de concert avec les représentants des listes en compétition ce 30 juillet, devront procéder à la répartition du temps d'antenne au niveau de la Rts pour la campagne électorale qui débute ce 9 juillet, pour 21 jours.

Dans un communiqué rendu public hier, mardi 27 juin, les services du président du Cnra invitent «les partis politiques, coalitions de partis politiques et entités indépendantes dont les listes ont été déclarées recevables pour les élections législatives du 30 juillet 2017, à désigner leur représentant à la réunion prévue dans les locaux de la Rts». Cela, précise la note, en application des dispositions des articles L061, L0183 à LO185 du Code électoral et l'article 8 de la loi n°2006-04 du 04 janvier 2006.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.