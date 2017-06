Sénégal: Pluie meurtrière dans commune de Houdallaye - Macky Sall dépèche Abdoulaye Daouda Diallo

communiqué de presse

Une délégation gouvernementale se rendra, aujourd'hui au chevet des habitants de la commune de Houdallaye. Dans un communiqué transmis à Sud quotidien hier, mardi 27 juin, le ministre Porte-parole du Gouvernement informe que cette délégation qui sera conduite par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, est dépêchée par le président de la République à la suite des pluies meurtrières dans cette localité située à 50 Km à l'Est de Ranérou. Et qui ont entraîné la mort de 6 personnes et occasionné l'effondrement de deux maisons.

Soulignant dans ce texte que le président de la République, son Excellence Macky Sall «exprime sa plus vive compassion et présente ses condoléances attristées aux familles éplorées», le ministre Porte-parole du Gouvernement précise, par ailleurs, que le chef de l'État a envoyé cette délégation gouvernementale «pour exprimer aux populations de Ranérou, la solidarité agissante de la nation» et «faire l'évaluation exhaustive de la situation en vue de solutions durables».

S'agissant de la composition de la délégation des membres du gouvernement, le ministre Porte-parole du Gouvernement souligne qu'en outre le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il y a le ministre délégué chargé de la lutte contre les inondations, le Délégué général à la solidarité nationale et à la Protection sociale et le Gouverneur de la Région de Matam.