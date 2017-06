Sénégal: Christophe Bigot lance la 15e édition du Dakar fashion week 2017

La styliste saint-louisienne Rama Diaw était aussi de la partie avec sa collection "Black and white", un mélange de noir et blanc avec des tissus "wax", dentelle et mousseline sous des coupes de manteaux, robes, jupes, des combinaisons.

La créatrice Denise Senghor de "Splendeur d'Afrique" a, elle, utilisé des tissus super cent et du "tafta" dans sa collection intitulée "White and gold" en hommage à la femme.

"Grâce pour dire merci à travers la ligne de vêtement que j'ai créée, merci pour l'inspiration que j'ai eu à travers toutes les clientes qui m'ont fait confiance. J'aime bien la noblesse de ces tissus et tout ce qui est structuré et chic", a expliqué Astou Mballo.

La styliste Astou Mballo de "Bobo by sag" a ouvert le défilé sur le tapis rouge avec sa ligne de vêtement intitulée "Grâce" composée de robes longues et courtes, de jupes aux coupes simples confectionnées avec du tissu "guipure" ou de la broderie anglaise.

