Sénégal: Ziguinchor - Interdiction formelle de la baignade sur les berges du fleuve Casamance (officiel)

"Nous allons mettre au point un dispositif qui permettra d'assurer une surveillance stricte et totale, de 8h jusqu'à 19H 30. Ce dispositif sera du ressort des forces de sécurité et de défense avec le soutien des ASP qui joueront leur mission de service de proximité", a détaillé le préfet de Ziguinchor.

"Nous n'avons pas de moyens de balisage et de signalisation, il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour aller vers l'application stricte de cette mesure d'interdiction. Nous avons demandé à la mairie de confectionner des panneaux appropriés et de prendre langue avec des éléments ASP [agents de sécurité de proximité] pour la surveillance", a encore dit M. Fall.

Il présidait mercredi un Conseil départemental de développement (CRD) sur la prévention des noyades à Ziguinchor, en présence de plusieurs délégués de quartier, des services de défense et de sécurité, de responsables d'ONG et d'organisations de jeunes.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.