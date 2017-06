Sénégal: Relégation de la Linguère de Saint Louis en Ligue 2 - Dr Ahmadou Dia parle de querelles internes

S'il faut chercher des raisons à la descente de la Linguére de Saint Louis en Ligue 2, il faudra les trouver dans les querelles internes qui ont existé au sein du club durant la saison. C'est la conclusion dont le docteur Ahmadou Dia président du club est parvenu. Le dirigeant saint-louisien, a écarté tout probléme d'organisation et a estimé que l'équipe a été mise dans les meilleures conditions.

«On fait une saison où il n'y a jamais eu de problémes sur l'organisation. L'équipe était regroupée dans les meilleures conditions. Les salaires onté été payés intégralement. Mais, il faut reconnaitre qu'il y a eu beaucoup de difficultés cette année, beaucoup de combats internes qui ont finalement eu raison du club. On a tout fait pour garder la sérénité, mais on n'a pas pu. Malheureusement, des querelles internes au club nous ont amené dans cette situation que tout Saint Louisien regrette », a-t-il relévé hier, mardi 27 juin, sur la Rfm, avant d'exprimer son amertume. « Nous ne pouvons pas exprimer l'amertume que nous avons face à cette situation très difficile que vivent les supporters saint-louisiens. On a mis ce qu'il fallait malheureusement en fin de saison, nous nous sommes rendus compte que le club qui nous est tellement cher partait en deuxiéme division », se désole t-il.

Pour faire revenir la Linguére dans l'élite, il suffira, selon le président Dia, de continuer à travailler et oublier ce qui a conduit la Linguére à cette situation. «Il faut continuer à travailler parce qu'il y a d'abord des acquis considérables. C'est une saison ratée. Nous devrons nous retrouver. Je dois me relever et regarder tout droit et aller avec ceux qui veulent aller avec moi. Je suis élu pour diriger le club, je ne lâcherai pas. Nous allons continuer de travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous et oublier ce qui s'est passé», a soutenu le président saint-louisien.