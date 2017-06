Algérie: Coupe CAF - MC Alger / Kacem « On fera tout pour décrocher cette Coupe »

Eliminé en demi-finale de la Coupe d'Algérie, le MC Alger n'a qu'un seul objectif : remporter la Coupe de la CAF. Une véritable désillusion pour la formation algéroise. Les gars de Bab El-Oued, engagés sur les deux fronts en compétition nationale, n'ont jamais caché leurs ambitions de viser le doublé, ou au moins l'un des deux titres nationaux de la saison. Avec les deux titres nationaux perdus, les Algérois ne seront pas pour autant en vacances, en étant engagés sur un autre front, celui de la compétition africaine et cette phase de poules de la Coupe de la CAF.

Détenteur de la Coupe d'Algérie, le MC Alger a fini par tomber devant son public face à des Sétifiens plus réalistes. Désormais l'objectif est de remporter la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

« Cela prouve que nous étions supérieurs à l'ESS et qu'on ne baisse pas les bras, et je remercie les supporters pour leurs applaudissements en fin de partie, car ils savent qu'on a tout fait pour leur offrir la qualification, mais Arab en a décidé autrement. Cette élimination nous a fait mal et je pense que l'arbitrage nous a pénalisés cette année, notamment face à cette équipe de l'ESS que cela soit en championnat ou en Coupe d'Algérie. Cependant, on doit se remettre au travail, car nous avons un match à préparer face à Platinum Stars et on fera tout pour décrocher cette Coupe d'Afrique. Nous allons focaliser tous nos efforts sur cette épreuve, » a confié le joueur du Mouloudia d'Alger, Mehdi Kacem, dans des propos relayés par Le Buteur.

Les choses se présentent moins compliquées pour le MC Alger en Coupe de la CAF. Auteurs d'un parcours sans faute depuis le début de la phase de groupes, les Mouloudéens montent logiquement à la première place de la poule B avec 8 points grâce à leur victoire à domicile contre Mbabane Swallows (2-1). Les gars de Bab El-Oued devront d'ailleurs sceller le sort du premier ticket de leur poule dès la prochaine journée (entre le 30 juin et le 2 juillet), lorsqu'ils recevront la lanterne rouge du groupe, Platinum Stars, déjà hors course.

Un objectif dans les cordes du MC Alger et pour lequel les joueurs devront se sacrifier encore, avant de prendre congé, surtout que le chemin des quarts de finale est tout tracé, à deux journées de la fin de cette phases des poules, et une qualification dont les Algérois ont le destin entre les mains, puisque une victoire, ce vendredi soir, au stade du 5 Juillet face aux Sud-Africains de Platinium Stars, les propulsera officiellement en quart de finale de la compétition continentale, faisant demeurer l'espoir d'un titre africain, qui effacera les échecs en championnat et coupe d'Algérie.