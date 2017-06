Sénégal: Cirque, multimédia, mode, musique... - Le programme « Naatange ART La » vise 500 porteurs de projets créatifs

Le ministère des Affaires étrangères de Finlande lance le programme « Naatange Art La » pour accompagner 500 porteurs d'idées et de projets créatifs. Pour cette édition, le programme « Naatange Art La » abritera quatre ateliers, Cirque social, Art du multimédia, Mode & Fashion et Musique.

Pour accompagner 500 porteurs d'idées ou de projets créatifs, le ministère des Affaires étrangères de Finlande, en partenariat avec le Bureau régional de l'Unesco, ont mis en œuvre le programme « Naatange Art La ». Selon un communiqué de presse, ce projet, ouvert également aux professionnels de la création, âgés entre 18 et 29 ans, offre un ensemble de services de formation (Iife skills, entrepreneuriat, mode, arts de la scène, multimédia et musique), de coaching, de mentoring, d'incubation et de réseautage entre pairs pour développer, tester et transformer les idées créatives en entreprises durables.

Pour cette édition, le programme « Naatange Art La » abritera quatre ateliers : Cirque social, Art du multimédia, Mode & Fashion et Musique. Les participants auront l'opportunité d'aiguiser leurs compétences, de développer leurs réseaux ainsi que la confiance nécessaire à transformer leur idée de projet artistique en une entreprise viable dans le cadre d'espaces d'échanges favorisant la rencontre et l'innovation croisée entre créateurs, praticiens, entrepreneurs et usagers des arts sous toutes ses formes.

Aussi, précise le document, la mise en œuvre du projet est conclue par une composante scolaire dont l'objectif est d'améliorer la pédagogie des enseignants et de renforcer l'éducation à la citoyenneté des apprenants.

Ce volet du projet permettra de former 120 enseignants et directeurs d'écoles aux techniques pédagogiques créatives, 800 élèves en éducation à la citoyenneté, de mettre en œuvre 40 projets de service communautaire dans les écoles et communautés environnantes, et d'organiser des ateliers d'art dans les écoles qui seront facilités par les jeunes alumni du projet dans le cadre de leur stage.