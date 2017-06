Sénégal: Pléthore de listes et rationalisation des partis politiques - Idrissa Seck prône le procédé par élimination directe

La besace à propositions pour une participation massive et sereine des citoyens à un scrutin du 30 juillet s'enrichit et participe à l'invite du Chef de l'État, Macky Sall, à la classe politique et à la Commission électorale nationale autonome (Cena) de trouver un modus operandi pour dénouer l'imbroglio politico électoral né de la pléthore de listes devant prendre part à ces joutes. Idrissa Seck, le leader du parti « Rewmi » prône le procédé par élimination directe.

Les acteurs du processus électoral dans leur diversité prennent très au sérieux les risques qui pèsent sur la bonne tenue des législatives en vue. C'est dans ce cadre que l'ancien Premier ministre Idrissa Seck a, en marge de la prière de la Korité à la Grande mosquée Moussanté de Thiès, prôné une solution radicale pour mettre fin au désordre qui existe actuellement dans le champ politique sénégalais. Considérant que la situation « fait désordre », le leader de « Rewmi » a estimé qu'« il urge de s'organiser pour mettre de l'ordre dans l'action politique et surtout dans l'action des partis politiques ».

En quoi faisant ? A l'en croire, les formations politiques qui n'ont jamais collecté de suffrages à un certain niveau, ne méritent pas de rester sur la scène. Qui plus est, compte tenu des enjeux liés à la découverte de nouvelles ressources pétrolières et gazières qui à coup sûr hisseront le Sénégal dans le cercle restreint des grands pays producteurs et l'enrichiront, il a plaidé pour une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Selon M. Seck, ce sont les députés qui auront en charge, en plus de légiférer, de contrôler l'action gouvernementale sur la gestion transparente de ces ressources, si l'on tient compte de la nébuleuse qui entoure les contrats ou personne ne sait qui a signé quoi et pour le compte de qui », a-t-il soutenu.