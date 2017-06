Sénégal: Perspectives économiques favorables et risques maîtrisés

D'après le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, « les perspectives économiques du Sénégal sont globalement favorables et les risques bien maîtrisés ». En effet, au plan budgétaire, informe-t-il, les réformes se sont traduites, d'une part, par la rationalisation des dépenses courantes sur fond de maîtrise des charges de fonctionnement et de la masse salariale, et d'autre part, par l'élargissement de l'assiette et la rationalisation des exonérations fiscales.

L'espace budgétaire ainsi dégagé a servi à une meilleure prise en charge des besoins d'investissements - tout en veillant à l'amélioration du processus de préparation et d'exécution des projets et programmes -, et à la meilleure prise en charge de la demande sociale. S'agissant de la dette, le Sénégal s'efforce de renforcer sa gestion pour une « plus grande soutenabilité budgétaire ». A cet effet, des réformes capitales en matière de gestion de la trésorerie seront réalisées avec l'ambition d'assurer une meilleure couverture des besoins de financement de l'économie.