Togo: La chasse au boudè a fait 22 morts en six mois

Les Gendarmes ont arrêté et détenu le leader d'un groupe de défense des droits estudiantins… Plus »

Ce sont là des chiffres qui amènent à se poser beaucoup de questions sur l'utilité de cette opération qui tue des citoyens togolais tout comme l'incendie même de ce carburant frelaté. Ne faille-t-il pas mûrir autrement la réflexion autour de la lutte contre le carburant illicite, et si possible ensemble avec les acteurs du secteur ?

Et pour les engins saisis durant ce semestre lors des opérations Entonnoir, le ministère du Colonel Yark Damehame informe que ce sont 127 voitures et 45 motos qui ont été saisies.

Nos confrères de Le Médium sont allés aux nouvelles dans les couloirs du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et nous livrent les fruits de leurs recherches. Selon le journal dont le numéro 0255 est dans les kiosques depuis ce mercredi matin, c'est au total 310.970 litres de carburant frelaté qui ont été saisis rien que pour le premier semestre de cette année 2017. Pour la même période, on relève que « 47 trafiquants ont été déférés en prison... 22 morts ».

