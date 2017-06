S'agissant de « la tranche d'âge visée cette année par cet enrôlement, la Dirpa, soulignant qu'une dérogation est accordée aux candidats nés en 1994 et titulaire d'une licence de l'enseignement supérieur», précise«les citoyens volontaires des deux sexes nés entre les 1er janvier 1995 et le 31 Août 1998». «Ces derniers doivent également être célibataire sans enfants» fait remarquer aussi la Dirpa qui annonce dans la foulée une conférence de presse le jeudi 29 juin prochain à partir de 10 heures.

Faisant état de la mise en œuvre de la réforme du mode de recrutement cette année, ce document de la Dirpa indique que cette période sera suivie par la campagne de recrutement proprement dit sur toute l'étendue du territoire national à partir du 21 octobre et jusqu'au 18 novembre prochain. Par ailleurs, cette source informe également, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme du mode de recrutement, que«les opérations seront menées de façon simultanée et décentralisée avec une articulation autour de seize (16) centres, à raison d'un centre unique de recrutement par capitale régionale excepté Dakar qui en aura trois (03) Rufisque, Guédiawaye et Ouakam».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.