Sénégal: Houdallaye sous les eaux - 5 morts, du betail tué et des maisons détruites

Comme un malheur ne vient jamais seul, les fortes eaux qui ont charrié au niveau des ruisseaux, ont rendu l'agglomération inaccessible. Ce qui amènera d'ailleurs les secours de l'Etat à n'accéder au village qu'aux environs de 14 heures 45 minutes après toute une journée de route où il faudra traverser certains cours d'eau. Une délégation gouvernementale, conduite par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et comprenant notamment, le Ministre délégué chargé de la lutte contre les inondations, le Délégué Général à la solidarité nationale et à la Protection sociale, le Gouverneur de la région de Matam, est attendue ce mercredi, pour exprimer aux populations de Houdallaye, la solidarité agissante de la nation.

Dans la tourmente, plusieurs habitants se retrouveront aussi avec des blessures. Au niveau du bétail aussi, les pertes se sont révélées très importantes. «Une bonne partie du cheptel a été emporté par les flots, surtout les petits ruminants et les vaches qui ont été surpris par l'eau», déclare notre interlocuteur. Loin de pouvoir évaluer les pertes autour du bétail, bon nombre d'éleveurs ont fait face à un spectacle pour le moins ahurissant et désolant, qui, de mémoire des populations, n'avait jamais eu lieu avant.

