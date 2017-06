Tunisie: L'huile d'olive, les dattes et l'harissa à New York

La participation tunisienne a été organisée conjointement par le Centre de promotion des exportations (Cepex) et le Centre technique de l'emballage et du conditionnement (Packtec) et a pour principal objectif de promouvoir une offre tunisienne riche et diversifiée de produits agroalimentaires comprenant principalement l'huile d'olive, les dattes, les pâtes alimentaires, les conserves alimentaires, l'harissa....

Le Summer Fancy Food Show se présente aujourd'hui comme un rendez-vous incontournable qui mobilise chaque année 2.550 exposants en provenance de 55 pays et près de 45.000 visiteurs professionnels. C'est l'évènement le plus important en Amérique du Nord pour les produits alimentaires.

D'une superficie totale d'environ 300 m2, le pavillon tunisien a attiré l'attention d' un grand nombre de visiteurs professionnels qui ont afflué en vue de découvrir l'offre des entreprises tunisiennes .

Il est à signaler que la Tunisie participe depuis 1999 à ce salon et a accompli des efforts considérables pour positionner les produits agroalimentaires tunisiens sur le marché américain et aider les entreprises tunisiennes à décrocher des parts de marché.

Les cooking-shows organisés au sein du pavillon de la Tunisie ont constitué des moments forts de la participation tunisienne et ont permis aux visiteurs, aux professionnels et aux médias de découvrir les saveurs authentiques des produits tunisiens à travers de multiples recettes de mets et plats préparés sur place à partir des produits agroalimentaires tunisiens.

Tous les efforts ont été entrepris afin que la participation tunisienne soit réussie et pour que les retombées soient porteuses en termes de renforcement de l' image véhiculée et de stimulation des contacts d'affaires en faveur des exposants.