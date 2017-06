Sénégal: Le FMI insiste sur la réforme du Fonds National de Retraite et de la Poste

Dans un communiqué, le Conseil d'administration du FMI qui vient d'achever la quatrième revue de l'instrument de soutien à la politique économique (ISPE),le Conseil d'Administration a aussi fortement apprécié l'engagement des autorités à mettre en œuvre des réformes nécessaires pour réduire les déficits de la Poste et du Fonds National de Retraite (FNR).

Selon la même source, les Administrateurs ont félicité les autorités pour le maintien de la bonne performance macroéconomique: un taux élevé de croissance supérieur à 6,5% au cours des deux dernières années, une inflation faible, un déficit budgétaire en constante baisse (4,2% du PIB en 2016). Ils ont accueilli favorablement les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes prévues par le programme, notamment les efforts d'assainissement budgétaire et l'engagement des autorités à remplir le critère de déficit budgétaire de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de 3% du PIB avant la date butoir de 2019. La poursuite de la mise en œuvre des réformes appropriées est nécessaire pour maintenir le cap de la croissance et atteindre les objectifs de développement.

Les Administrateurs ont également salué les progrès réalisés dans le domaine des zones économiques spéciales (ZES) qui doit créer les conditions pour le développement des PME et la promotion des IDE. Une zone économique spéciale (ZES) avec les standards internationaux en matière de gouvernance économique et de fiscalité a été aménagée à Diamniadio pour attirer d'importants investissements privés.

Le gouvernement continue la mise en place des infrastructures de haute qualité et l'amélioration de l'environnement des affaires, grâce notamment à la réduction du coût de l'électricité, la promotion de la bonne gouvernance, le soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l'approfondissement des réformes judiciaires et foncières.