Congo-Kinshasa: L'Ecole Internationale Bilingue le Cartésien en justice pour non assistance à un élève

Selon la version de l'école, Dodo Balu Andrea, qui n'étudie ailleurs, avait subi un traitement spécial. Le jour l'excursion, sa sécurité était assurée par une bonne et un garde corps. Pendant que tous les enfants étaient dans la piscine, était sur une balançoire, surveillée par sa garde rapprochée. Ce lui était arrivé sur chemin de retour ne concerne pas l'école car, tous les enfants étaient dans le bus de l'école et se trouvait une voiture privée.

Pour sa part, l'Ecole Internationale Bilingue le Cartésien, représentée par ses avocats, a demandé la surséance sur base principe selon lequel le criminel tient le pénal en état. Ils ont remarquer qu'il y a un dossier ouvert au parquet général qui les mêmes parties pour les mêmes faits. Si par l'impossible, tribunal passait outre cette demande, il constatera qu'il n'y a pas lien de causalité entre les faits et le préjudice. Le fait présenter les reçus des frais scolaires et d'hospitalisation constitue pas une preuve de la responsabilité de l'école dans ce était arrivé à l'élève.

Contactée pour régler les factures d'hospitalisation, l'école refusé de s'exécuter. Et pourtant, c'est pendant les heures des que cet accident avait eu lieu. C'est ce qui a suscité le dépôt d' plainte au niveau du parquet de Ndjili. Ici, le promoteur de l'école, Steve Mbikayi, actuel ministre de l'Enseignement Supérieur Universitaire, avait brandi sa qualité de membre du gouvernement soutenir qu'il est bénéficiaire des privilèges des juridictions. C' ce qui avait eu comme conséquence le classement sans suite du par le parquet de Ndjili.

