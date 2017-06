Congo-Kinshasa: La pénurie de devises à la base de la dépréciation du franc congolais, selon la BCC

La dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères est due à la pénurie de devises, l'ajustement difficile au niveau du Trésor public et la spéculation, justifie la Banque centrale du Congo (BCC).

Dans une interview accordée lundi 26 juin à Radio Okapi, son directeur général en charge de la Politique monétaire et des Opérations bancaires, Jean-Louis Kayembe, préconise la recherche des solutions durables, notamment une discipline budgétaire rigoureuse.

« Face aux causes qui sont à l'origine de cette dépréciation, il faudrait un ajustement budgétaire en interne. Il faut une discipline budgétaire, essayer dans la mesure du possible de travailler sur base, donc ne dépenser qu'à la hauteur de ressources qui sont mobilisés », recommande Jean-Louis Kayembe. Le directeur général de la BCC conseille aussi la recherche d'autres sources d'appui budgétaire pour juguler la dépréciation de la monnaie nationale.

Et d'ajouter : « Il faut que nous puissions à court et à moyen termes chercher d'autres sources pour le trésor, d'autres sources d'appui budgétaire et d'appui à la balance de paiement parce que face à une pénurie de devises, la solution c'est au niveau de l'offre, réduire les importations ou bien augmenter l'offre de devises sur le marché ».

Jean-Louis Kayembe recommande également de ne pas « réduire de manière drastique les importations, au risque de créer d'autres problèmes. Ce que l'on peut faire, selon lui, c'est essayer d'obtenir les appuis à la balance de paiement, avoir des investissements directs étrangers, réaliser des entrées de devises sur le marché de manière à ce que l'on puisse conforter l'offre sur le marché.

Le Franc congolais continue à se déprécier face au dollar américain. La monnaie américaine se change actuellement contre 1 535 Fc, alors qu'il y a quelques jours, il valait 1 400 Fc. Il y a moins d'une année, un dollar américain se changeait à 920 francs congolais.

Situation alarmante

D'emblée, cette situation entraîne la flambée des prix de certains produits de première nécessité et de grande consommation sur tous les marchés et autres centres de négoces à travers le pays.

En dépit de cette situation, Jean-Louis Kayembe invite les congolais à garder l'espoir. Il espère que le franc congolais finira «par recouvrer sa santé d'antan».

A l'Institut national de statistiques (INS), on estime que la dépréciation du franc congolais sur le marché de change est à la base de la hausse des prix des biens et services à Kinshasa comme en provinces. A travers sa mercuriale rendue publique le lundi 26 juin, l'INS fournit quelques chiffres peu reluisants.

Ainsi, indique la source, l'inflation hebdomadaire pour la semaine du 19 au 24 juin s'est située à 1,789% au niveau national et à 1,745% à Kinshasa. En cumul, elle se situe à 18,919% au niveau national et à 18,559% à Kinshasa. En annualisée, l'inflation est située à 43,391% au niveau national et à 42,490% à Kinshasa. Et en glissement annuel, l'inflation se situe à 31,103% au niveau national et à 31,434% dans la capitale.

Cette situation, souligne l'INS, a occasionné, au cours de cette semaine, la hausse de prix des céréales, du sucre, des viandes, des poissons surgelés, des laits et produits dérivés, des huiles importées, des pâtes alimentaires et des produits pharmaceutiques.

Les boissons alcoolisées importées, les services d'hébergement et de restauration, des meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison, des produits d'entretien courant des ménages, des appareils électroménagers, des pagnes, des vêtements et chaussures, des matériaux de construction, ont été aussi sous le coup de la dépréciation du franc congolais sur le marché de change.