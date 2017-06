Congo-Kinshasa: Grogne à la SCTP - Le Conseil d'administration et l'ancien comité de gestion s'entraccusent

Les grévistes de la Société congolaise des transports et des ports (SCTP SA), ex-Office national de transports (Onatra), ne jurent que par le paiement de leurs arriérés. Entre-temps, l'imbroglio s'installe.

La situation à la Société congolaise des transports et des ports (SCTP SA) prend des allures inquiétantes. A l'allure où vont les choses, l'on risque d'assister à une guerre de leadership, reléguant au second plan les desiderata des salariés. Et visiblement, la solution est encore loin d'être trouvée. Une situation qui risque de clochardiser davantage le personnel de cette société du portefeuille qui accuse sept mois d'arriérés de salaires.

Au cours de la conférence tenue, lundi 26 juin à Kinshasa, la présidente du Comité d'administration de la SCTP, Vicky Katumwa, attribue le calvaire des salariés de cette entreprise publique à la mauvaise gestion qui a caractérisé l'ancien comité de gestion dirigé par Jean Kimbembe Mazunga.

« En novembre 2016, l'entreprise devait aux différents fournisseurs une somme de 36,304 millions USD. Actuellement, la SCTP leur doit 36,307 millions USD. Pour payer ces créances, l'Etat-propriétaire avait autorisé le décaissement de 14 millions USD sur les fonds de la Redevance logistique terrestre (RLT), une taxe conçue par le gouvernement pour soutenir la société en ce qui concerne les investissements. Malheureusement, Jean Kimbembe Mazunga, alors directeur général, n'a remis au fournisseur que 7 millions USD sur les 14 décaissés. Et les 7 millions restants ont pris une destination inconnue », a dénoncé Vicky Katumwa.

En réaction aux propos de la PCA, Jean Kimbembe Mazunga pense qu'il s'agit d'une tentative pour trouver un bouc-émissaire aux marasmes actuels face auxquels le Conseil d'administration a étalé ses limites au grand jour.

« C'est pour la deuxième fois qu'elle se montre incapable de contenir le personnel ou apporter une solution à une situation de crise au sein de la SCTP. En novembre 2016, c'était pareil. J'avais dû quitter mon lit d'hôpital pour ramener les travailleurs au calme. Ce qui arrive à la SCTP est vraiment dommage pour cette société qui était arrivée au seuil de sa relance par la synthèse "rail-ciment" que nous étions sur le point de réaliser. L'équipe dirigeante actuelle a tort de ne pas surfer sur cette vague », soutient Jean Kimbembe Mazunga.

Et d'ajouter : « C'est tout de même insensé de revenir à moi sept mois après et dire qu'on a mal géré les avoirs de la société, alors que toutes les dépenses - de plus de 500 000 USD - devaient obtenir préalablement l'aval du Conseil d'administration. Et que dit-elle des conclusions du rapport des commissaires aux comptes qui a coté notre gestion meilleure que celle de ceux qui ont précédé ? ».

Selon l'ancien directeur général, les 7 millions USD dont fait valoir la PCA n'étaient destinés ni fonctionnement de l'entreprise, ni au paiement des salaires. Cet argent, se défend-il, était destiné à l'acquisition des équipements au profit du port de Matadi.

Et quand bien même je serais parti avec les 7 millions (qui, en réalité, étaient logés à la BGFI Bank au moment de ma suspension), argumente Jean Kimbembe, il s'interroge sur le montant de l'enveloppe destinée à la paie mensuelle des salaires du personnel actif ainsi que les rentes des retraités.

« La PCA a manqué une belle occasion de se taire mais on peut comprendre ses émotions, si l'on se rappelle que le vendredi dernier, il y avait un cercueil également pour elle. Et c'est tout ce qu'elle n'avait jamais voulu vivre durant son mandat à la présidence du Conseil d'administration de la SCTP », ajoute-t-il.

Quant aux syndicalistes, ils espèrent que la solution à la crise viendrait de la conjugaison des efforts entre le ministère du Portefeuille - en tant que tutelle administrative - et le Conseil d'administration.