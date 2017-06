Cameroun: Inscription sur les listes électorales - Les jeunes à distance

Organisations non gouvernementales, associations et partis politiques multiplient des initiatives pour emmener le plus grand nombre de jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. l'engouement paraît relatif pour l'instant.

Sur le terrain, quelques initiatives sont perceptibles. Conduites par des organisations de la société civile (Osc), des privés ou des partis politiques, elles visent toutes à inscrire le maximum de jeunes sur les listes électorales. Depuis le lancement de la phase d'inscription comptant pour l'année 2017, l'Association internationale Kofi Annan pour la promotion et la protection des droits de l'Homme et la paix (Aikapprodhomp) s'est définit pour champ d'action les régions du Centre, du Littoral, du Nord et de l'Ouest pour convaincre les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales.

Le projet qui vise à susciter la prise en compte des jeunes et des femmes dans le processus de prise de décisions des partis politiques au Cameroun est soutenu par une dizaine de partis politiques et Elections Cameroon (Elecam). Rien n'est laissé au hasard, Institutions universitaires, collèges et lycées sont approchés.

L'organisation non gouvernementale (Ong) Un monde Avenir et les associations Zenü Network et Reach Out conduisent un front similaire. «L'Initiative citoyenne pour le renforcement de la démocratie au Cameroun» (Incread). Adressée aux partis politiques, aux organisations de la société civile et aux médias, elle entend surtout impliquer le plus grand nombre de jeunes dans le processus électoral. Dans la perspective de mobiliser et former 20 mille jeunes sur le processus électoral, elle parcourt les régions du Littoral, du Sud, du Centre, du Sud-ouest, de l'Adamaoua et de l'Ouest pour impliquer ce type d'acteurs avec le soutien de la fondation Friedrich Ebert.

Lancée il y a quelques mois,«L'Opération 11 millions d'inscrits» initiée par Cabral Libii, garde bon espoir.

Grandes artères, espaces de grande concentration humaine et proximité des institutions universitaires et scolaires sont ses champs de prédilection. «Une sensibilisation multiforme qui allie médias, réseaux

sociaux et le porte-à-porte.» comme l'explique son initiateur. Particularité : les initiatives locales sont portées par des jeunes passionnés.

Certes quelque peu intéressée, l'initiative menée par l'Alliance des forces progressistes s'inscrit dans le même sillage. «De manière permanente, nous sommes dans une dynamique de campagne pour les inscriptions massives sur les listes électorales et pour cela nous utilisons tous les supports de communication pour passer le message.»

Une démarche soutenue par les antennes communales d'Elections Cameroon, comme l'explique Marcous Mandeki.

Fin des inscriptions

Parti au pouvoir et possédant le plus grand nombre de sièges dans les communes d'arrondissement, des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) , lui aussi, multiplie des occasions pour inscrire et fidéliser le maximum des militants, sympathisants et curieux sur les listes électorales. Des communications visant le même objectif sont faites dans l'essentiel des partis politiques à travers le pays.

Mais, à deux mois de la clôture de la phase annuelle d'inscription, l'enthousiasme et la volonté des initiatives font un effet relatif sur les jeunes, principales cibles des différentes campagnes.

Approchés, Organisations de la société civile, associations et partis politiques peinent à quantifier leurs initiatives. Organe en charge des inscriptions, Elections Cameroon place l'information sous le sceau de la confidentialité.

Des sources introduites au sein de l'instance ne font pas montre d'un enthousiasme particulier en évoquant les chiffres de nouvelles inscriptions des jeunes au fichier électoral. «Nous pourrons mieux évaluer au terme de l'opération d'inscription indique un cadre de l'organe».

En attendant, de nouvelles stratégies sont envisagées pour rallier le plus grand nombre à ces operations.