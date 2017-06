Tunisie: Sami Dabboussi veut incarcérer Marzouki, B'hiri et Mekki

Le premier film «Antar Ibn Chadded» est réalisé par Sherif Ismail et produit par Youssef… Plus »

B'hiri avait affirmé qu'il n'a aucun rapport avec l'arrestation de Dabboussi. L'ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, et l'ancien président de la République, Mohamed Moncef Marzouki, n'ont non plus aucun rapport avec cette arrestation. Aucun membre du gouvernement de la Troïka n'était impliqué dans cette affaire, avait-il souligné.

En réaction à ces accusations, le président du bloc parlementaire du mouvement Ennahdha, Noureddine B'hiri, avait affirmé que ces accusations ne sont qu'une campagne tendancieuse et calomnieuse orchestrée contre sa personne et le mouvement Ennahdha.

Selon Sami Dabboussi, cette affaire vise à exécuter un mandat d'amener international contre Marzouki, B'hiri et Mekki pour séquestration et torture de son père jusqu'à la mort.

Djilani Dabboussi était homme d'affaires et député sous le régime du président déchu Zine El Abdidine Ben Ali. Il a été arrêté le 27 octobre 2011 pour suspicion de corruption et abus de pouvoir.

