Tunisie: Coupe Caf - Défaite interdite pour les clubs en lices

Le premier film «Antar Ibn Chadded» est réalisé par Sherif Ismail et produit par Youssef… Plus »

Pourquoi le cacher, malgré les recrutements de Darragi, Rusike et de Dkhillali entre autres et de Hammami qui n'aura effectué qu'une brève apparition en coupe de la CAF, l'effectif clubiste n'était pas aussi riche qu'il paraissait. Aujourd'hui, le Club Africain a besoin de renforts au niveau des trois compartiments du jeu. On s'attend dès lors à une grande purge. Des joueurs vont certainement partir, notamment les trois étrangers du groupe, en l'occurrence les Algériens Mokhtar Belkhither et Brahim Chenihi, sans compter le Zimbabwéen Rusike. D'autres joueurs locaux vont certainement quitter les lieux. Le Club Africian aura un visage différent la saison prochaine. De nouveaux joueurs vont apparaître d'autant que la liste des départs comprend notamment le capitaine de l'équipe Saber Khalifa courtisé par un club turc et d'autres du Golfe.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.