Tunisie: Coupe Caf - On accélère la cadence...

Samedi prochain, l'Espérance de Tunis sera l'hôte du club congolais l'AS Vita Club, et ce, pour le compte de la cinquième journée de la phase des groupes.

A l'occasion de cette rencontre, le staff technique récupérera Saâd Bguir qui a purgé sa suspension. Son absence s'est fait sentir lors de la dernière sortie à Radès face aux Sud-Africains de Sundowns. Jouer sans régisseur a déstabilisé l'entrejeu. Par ailleurs, la ligne d'attaque a beaucoup perdu de sa profondeur. Yassine Khénissi est resté isolé, faute de passes décisives.

Toutefois, si Bguir ne joue pas sur sa vraie valeur, il sera inutile pour l'attaque espérantiste, appelée à être efficace à Kinshasa afin que l'équipe conserve son leadership du groupe C. Première au classement, l'Espérance de Tunis a 8 points au compteur, à trois longueurs d'avance de ses deux dauphins, Mamelodi Sundowns et Saint George. C'est dire qu'un seul point à Kinshasa suffira aux « Sang et Or » pour conserver leur leadership. Une victoire expédiera les « Sang et Or » aux quarts de finale avant la dernière journée de la phase des poules. Notons que le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h00 (H.T).

Première de Besseghaier

La nouvelle recrue, Maher Besseghaier, a effectué lundi dernier sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Notons que l'ancien attaquant cabiste s'est engagé samedi dernier pour quatre ans au profit de l'Espérance de Tunis.

Le mercato estival commence donc du côté du Parc B. Aux dernières nouvelles, la direction du club est parvenue à un accord de séparation à l'amiable avec Mohamed Zaâbia et Hichem Belkaroui. Ces deux joueurs qui ont débarqué il y a un an, ne sont jamais parvenus à s'imposer au sein de l'effectif, aussi bien sous la houlette de Ammar Souayah que Faouzi Benzarti. Leur départ du Parc B est dans l'air depuis quelque temps déjà et devra être rendu officiel dans les jours, voire dans les heures à venir.

Seul joueur qui n'a pratiquement pas joué la saison dernière mais qui poursuivra l'aventure avec l'équipe, Mohamed Ali Moncer, semble intéresser Benzarti.

Il est à noter que trois autres renforts au moins seront attendus cet été à la demande de Faouzi Benzarti. Les négociations se poursuivent dans la discrétion la plus totale.