Cameroun: Boxe - Le pays champion d'Afrique

Grâce au titre glané au Congo dimanche dernier avec six médailles en or, deux en argent et une en bronze, cinq pugilistes iront au Mondial en Allemagne

Neuf boxeurs camerounais ont permis au drapeau du pays de flotter haut aux 19e championnats d'Afrique de boxe à Brazzaville au Congo (17 au 25 juin). Premiers sur 25 nations présentes à Brazzaville, les coéquipiers de Wilfried Dieudonné Séyi (19 ans) terminent avec le titre de champion. Neuf médailles (six en or, deux en argent et une de bronze). Jamais cela n'était arrivé au Cameroun. L'exploit en terre congolaise, ils l'on réalisé loin devant l'Algérie, deuxième avec un total juste de trois médailles. Chez les 75 kg messieurs, Wilfried Dieudonné Séyi n'a pas eu besoin de se « salir les mains ». Son concurrent en finale, ne s'est tout simplement pas présenté. Du coup, une fois encore, il monte sur le toit de l'Afrique. Arsène Fokou Fosso poursuit le raid. Il creuse l'écart et remporte le titre poids lourds devant l'Ougandais David Ayiti après avoir éliminé l'Egyptien Rezk Mostafa Hafez Uosry, en demi-finale.

Comme lui, c'est par K.O que Ulrich Yombo (+81 kg) a terrassé, Kankande Muzamiru, un autre Ougandais. Dans la catégorie des poids mouches (46-49 kg), Simplice Fotsala, termine en argent, après la médaille d'or remportée au Cameroun en 2016, lors des qualifications pour les Jeux olympiques, Rio 2016. S'il avait remporté ce laurier sans combattre face au Namibien Matias Hamunyela Tulyoogeleni, ce dernier a eu sa revanche et arraché le titre sur le tapis. Christian Ndzie Tsoye (91 kg) a fini en bronze. Du coup, ces performances font de ces cinq pugilistes, des représentants camerounais aux Championnats du monde en Allemagne (Hambourg). Chez les dames, les ouvriers étaient peu nombreux et la moisson, abondante. C

hristelle Ndiang (57kg, médaille d'or), en battant l'Algérienne Nour Maamed, a ouvert les portes du triomphe à ses coéquipières. Après elle, Yannicke Aubiège Azangue (69 kg) et Clotilde Essiane (75 kg) ont enchaîné. La petite histoire pour Yannicke Azangue, est ce trophée remporté devant la tenante du titre, Khelif Hadjila. L'Algérienne avait été plus forte que la Camerounaise lors de deux finales disputées. Sa compatriote, Christine Akoa Bengono a quant à elle, perdu en finale d'or contre la n°1 algérienne et médaillée d'or aux Jeux africains, Souhila Bouchene, chez les supers légers (48 kg).