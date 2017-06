Cameroun: A la conquête du trésor caché...

opinion

Quitte à être taxé de ringardise ou de jouer dans le club des personnes... « vieux-jeu », pas de souci. Dans un Etat de droit et de liberté (s) comme le Cameroun, chacun s'exprime, à sa guise.

Parfois, sinon souvent, au grand dam des seuls faits. Des faits, à l'occasion, triturés, tordus, déformés, comme il n'est pas l'Eternel permis. D'ailleurs, de temps en temps, une impression curieuse, bizarre, se dégage, à l'observation : on trouve des compatriotes et de loin préférant rumeurs, ragots, cancans voire désinformation, à la stricte expression des faits. Oui, le « Kongossa », comme on dit, bouffé dans les plats en sauce gombo et autres, à longueur de journée. De semaine. De mois. D'année... Bon ! Là n'est point l'objet de nos élucubrations, de ce mercredi. Celles-ci n'inventent rien. N'innovent nullement. N'apportent rien d'inédit, de neuf. Elles brodent autour d'une vérité, vieille comme notre bonne vieille planète Terre, étouffée, étreinte, par ces dégueulasses gaz à effets de serre. Un casse-tête, qui n'arrête pas de faire perdre leurs derniers cheveux, aux écolos, parmi les plus durs des écolos.

Cette vérité s'exprime à travers la plupart des langues du monde. Y compris dans celles en voie de disparition, au cas où rien vigoureusement ne serait entrepris, pour inverser la tendance. Cette vérité cardinale, fondamentale ? « Tu gagneras ton pain, à la sueur de ton front ». Dans certaines localités du Cameroun réel et profond, parfois plus et mieux que dans d'autres, les gens l'ont intégrée. Se la sont appropriée. Et, par conséquent, la mettent en mouvement, au quotidien. En bossant dur, très dur, en gommant toute forme de loisirs de leur vécu, pour certains. Il en va un peu ainsi du côté du corridor Mbanga-Penja-Loum. Avec et grâce à la fertilité des sols, sérieusement, les gens s'emparent du « couloir » agricole. Avec cette conviction indéracinable : en creusant encore et toujours leur sillon et ils finiront par tomber sur le ... « trésor caché ». Ce qui survient d'ailleurs. Et alors et seulement là, vive la java ! Qui saurait le leur reprocher ?

