Cameroun: Investissement privé - L'Agence sera redynamisée

Le projet de loi examiné hier dispose par exemple que les 15% des ressources collectées au titre de la contribution au Crédit foncier et 15% collectés au bénéfice du Fonds spécial des télécommunications constituent les ressources de l'API. Cette disposition qui a fait l'objet d'un débat dense entre les membres de la commission et le représentant du gouvernement, se justifie, d'après le MINMIDT, par le fait que l'API doit assurer efficacement sa mission de promotion des investissements.

De l'aveu du MINMIDT, la mise en œuvre de la loi sur l'incitation à l'investissement privé au Cameroun, adoptée il y'a quatre ans, s'est heurtée à de réels blocages. Des manquements liés aux lenteurs et lourdeurs administratives, mais surtout la faible performance de l'Agence de promotion des investissements (API). Pour ce faire, le chef de l'Etat, a expliqué le ministre des Mines, a prescrit la facilitation et la simplification des procédures et a décidé de redynamiser l'API. Ce qui a conduit à son placement sous la tutelle technique de la présidence de la République et l'accroissement des ressources allouées pour son déploiement.

Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (MINMIDT), Ernest Gwaboubou, était devant la commission de la Production et des Echanges de l'Assemblée nationale hier. C'était à l'effet de présenter les nouvelles dispositions de la loi fixant des incitations à l'investissement privé au Cameroun. Loi dont un texte a été introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, en vue d'en modifier certaines dispositions. Il s'agit précisément de neuf articles qui ont été retouchés.

