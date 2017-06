Cameroun: Port autonome de Kribi - Premier chargement réussi

Le navire MediLisbon quitte Kribi ce jour à destination de l'Irlande avec une cargaison de 27 500 tonnes de biomasse.

Le navire M/V MediLisbon quitte le Port autonome de Kribi ce jour. Il emporte dans ses cales une cargaison de 27 500 tonnes de Biomasse. La marchandise appartenant à l'entreprise Biocam va en Irlande. D'après la direction générale du PAK, toutes les procédures ont été respectées pour que le chargement qui s'enregistre comme le tout premier de ce port soit légal. A l'accostage du navire le 22 juin dernier, il était question pour les dirigeants du PAK de tester leurs équipements et le personnel. Ce test vient donc démontrer la capacité des équipes techniques et opérationnelles du PAK. Les 27 500 tonnes de marchandise ont été chargées en six jours. Une grande fierté pour le client.

Le PAK voudrait donc devenir une plateforme portuaire et logistique incontournable dans la sous-région et même dans le reste du Golfe de Guinée. Avec ses infrastructures de premier ordre, le port de Kribi est capable d'accueillir des navires d'une envergure inédite en Afrique. Il dispose alors d'appareils modernes en matière d'aide à la navigation et de manutention. La position du port de Kribi lui permet également de capter les flux de trafics en provenance et en direction des pays sans littoral.

Conscient de l'environnement compétitif, le gouvernement camerounais a procédé à des réformes fiscales, juridiques, tarifaires et douanières afin de créer un environnement propice au développent des trafics de transit et de transbordement. « La desserte du littoral camerounais par des navires de grande capacité bouleversera le marché du fret maritime. Les opérateurs économiques devraient donc bénéficier d'une baisse des coûts de transport et d'un accès direct à de nouvelles destinations », a souligné le directeur général du PAK, Patrice Melom. L'on apprend aussi de la direction générale du PAK qu'un espace attenant au port est en cours d'aménagement. Cette zone sera dédiée aux activités logistiques à valeur ajoutée et aux industries légères.