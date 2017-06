Tunisie: Safaris à hauts risques

Certes, les quatre mousquetaires tunisiens ne partent pas avec les mêmes chances, l'EST et l'ESS partant à l'évidence avec de bien meilleurs atouts que les deux représentants dans la deuxième compétition par ordre d'importance.

Les voyages forment bel et bien la jeunesse. Dans le cas d'espèce, ils aiguisent l'appétit du quatuor majeur du foot national, lequel espère réussir un tir groupé, c'est-à-dire un sans-faute.

Vita et RDC, même combat

Le pôle d'attraction s'appelle Kinshasa, la capitale congolaise, où l'Espérance de Tunis ira à la recherche des points qui lui manquent afin d'assurer la qualification mathématique aux quarts de finale. Pourquoi ce match-là plutôt que la sortie de l'Etoile du Sahel au Mozambique, par exemple ? Eh bien, tout simplement parce que l'affiche du stade des Martyrs constitue une répétition générale du sommet RDC-Tunisie, du 5 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde «Russie 2018». Ou plutôt un avant-goût de ce que sera le match-clef ouvrant les portes de la 5e phase finale du Mondial à laquelle espère participer la Tunisie. Le sélectionneur national, Nabil Maâloul, ne s'y trompe pas du reste en faisant accompagner la délégation de l'EST pour le Congo démocratique par un responsable administratif qui ira préparer les aspects logistiques du séjour du onze national, dans un peu plus de deux mois, et par un membre du staff technique national chargé de superviser le jeu de l'AS Vita Club qui n'est, tout compte fait, que celui de la sélection puisque les deux équipes ont un même entraîneur, Florent Ibenge.

Le club de Bab Souika est habité par une grande envie de se racheter de son semi-échec devant le tenant Mamelodi Sundowns qui a mis l'entraîneur Faouzi Benzarti dans tous ses états. Lui qui espérait assurer la qualification de sitôt afin de pouvoir faire reposer certains cadres qui paraissent à bout de souffle en cette saison propice au repos du guerrier et à la récupération. Vita Club a certes perdu de sa superbe mais il n'a toujours pas dit son dernier mot.

Des solutions offensives

L'autre représentant tunisien en LCA ne sera pas à la fête non plus dans la fournaise de Ferroviario du Mozambique dans un match à gros enjeux qui peut valoir aux hommes d'Hubert Velud l'accès au Grand Huit. Du renfort, avec le retour du gardien Aymen Mathlouthi qui ne sera pas de trop dans le contexte d'un dépaysement total de la ville de Beira. Il faudra trouver les solutions offensives qui ont cruellement fait défaut lors de la précédente sortie face à Al Hilal du Soudan afin d'arracher les quelques points qui manquent encore en vue du passage du tour.

Le CA sur un fil d'équilibriste

La position la plus délicate est celle du Club Africain. Il sait parfaitement qu'il ne doit pas perdre son troisième match à l'extérieur dimanche prochain à Port-Harcourt, face à Rivers United, le représentant de l'Etat de Rivers au sud du Nigeria. Battus lors de leurs deux précédents déplacements, en Ouganda (face au KCAA) et au Maroc (devant le FUS Rabat) dans un scénario quasi identique, les hommes de Chiheb Ellili chercheront au moins le point du nul devant des Nigérians qui leur ont causé beaucoup de tourments, notamment en seconde période, malgré la défaite (1-3). Un point qui devrait être bonifié le 7 juillet lors de la dernière sortie en phase de poules devant les Ougandais de Kampala Council Authority.

Possibilité de rachat

La situation du Club Sfaxien est nettement plus avantageuse. Le déplacement au Swaziland pour croiser le fer avec Mbabane Swallows ne doit pas lui barrer le chemin du prochain tour. Derrière le Mouloudia d'Alger, le club noir et blanc devrait composter le précieux sésame des quarts, y compris en cas de défaite dimanche prochain à Lubamba. En effet, la réception des Algérois pour le baisser de rideau lui offre l'occasion du rachat. Bref, les quatre clubs tunisiens ont envie de confirmer l'aptitude du foot tunisien à voyager sous toutes les latitudes et sa faculté d'adaptation à toutes les situations et à tous les genres d'adversaires. Toutefois, les safaris du premier week-end du mois de juillet recèlent beaucoup de risques.