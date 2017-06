Tunisie: Orientation des nouveaux bacheliers - Pas de nouvelles spécialités

Si on fait le calcul, on pourra comprendre que le nombre de candidats qui réussiront à la session de contrôle se situera entre 13 et 15.000 (l'année dernière, sur plus de 40.000, 15.000 ont obtenu leur diplôme). Cette année on pourrait tabler sur la réussite globale de 47 à 50.000 candidats pour les deux sessions si l'on sait que la moyenne habituelle de réussite à la session de contrôle tourne, toujours, autour de 25%.

Or, on sait que le taux de réussite attendu ne permettra pas d'atteindre cet objectif. Il y aura un déficit de plusieurs milliers d'étudiants comme ce fut le cas l'année dernière. Ce déficit ne serait pas inférieur à 20.000 étudiants.

En fin de compte, on est en droit de se demander quels seront les effectifs qui seront concernés par cette opération d'orientation universitaire. Selon les chiffres du ministère, le nombre de places offertes dans les universités tunisiennes dépasseraient les 64.000. Il est possible de faire le calcul à travers les capacités d'accueil données dans le Guide de l'orientation 2017.

En outre, le nombre de filières offertes dans le nouveau guide sont au nombre de 185. Il n'y a pratiquement pas de nouvelles spécialités car le système de l'enseignement supérieur est en cours de mutation et on attend l'adoption définitive de cette réforme tant attendue.

En tout dernier recours, il restera aux nouveaux bacheliers, n'ayant pu obtenir un choix satisfaisant un tour de la dernière chance par la réorientation. Il s'agit, en fait, d'un tour exceptionnel en vue de rectifier un choix ou d'aider l'étudiant à mieux opter pour une filière répondant à ses vœux et à ses penchants. On compte, ici, ceux qui demanderont cette réorientation pour des raisons de santé ou sociales. Les postulants auront, alors, à constituer un dossier.

Ainsi, le premier tour se déroulera du 17 au 21 juillet 2017 avec publication des résultats le 25 juillet. Le second tour, lui, se déroulera du 26 au 30 juillet avec les résultats le 3 août. Un dernier tour est prévu du 3 au 5 août pour tous ceux qui n'ont pas été orientés pendant les deux tours précédents. Il faut noter que tous les candidats sont tenus de consulter, attentivement, le Guide de l'orientation en se focalisant sur les capacités offertes et, aussi, sur le guide des capacités d'accueil consultable sur le site de l'orientation. Pour ce dernier tour, les résultats seront connus le 8 août.

On prévoit 120 places à l'Ipest, 36 en France et 30 en Allemagne.

Le 10 juillet à 10h00, la réunion sera réservée aux lauréats admis aux études en France. Le 11 sera réservé aux candidats devant poursuivre des études en Allemagne et le 12 aux élèves reçus à l'Ipest. Les étudiants admis dans les universités françaises et allemandes bénéficieront de bourses d'études de la part du gouvernement tunisien.

L'inscription sur le site du ministère se fera du 3 au 5 juillet. Les résultats seront proclamés le vendredi 7 juillet. Ces futur(e)s étudiant(e)s devront, auparavant, assister à des réunions d'information programmées les 10, 11 et 12 juillet au siège de l'Ipest (route de Sidi Bou Said).

